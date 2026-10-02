Λαύριο: Οι καταγγελίες που είχαν προηγηθεί της αιματηρής

Το ιστορικό της υπόθεσης, οι επανειλημμένες αναφορές στην Αστυνομία, η χορήγηση του Panic Button και η σύλληψη του 32χρονου λίγες εβδομάδες πριν από το νέο περιστατικό.

Ένα εκτενές ιστορικό καταγγελιών σε βάρος του 32χρονου είχε καταγραφεί στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, πριν από την αιματηρή επίθεση στο Λαύριο, με την οποία τραυματίστηκαν η πρώην σύντροφός του και ο νυν σύντροφός της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 είχαν υποβληθεί συνολικά τέσσερις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και μία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής.

Η πρώτη αναφορά στις αστυνομικές αρχές έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2025 και αφορούσε απειλές κατά της ζωής της 32χρονης. Ακολούθησαν νέες καταγγελίες στις 13 και 27 Αυγούστου, καθώς και στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ στις 10 Ιουλίου είχε προηγηθεί καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης καταβολής διατροφής.

Η εφαρμογή Panic Button και η αστυνομική επιχείρηση

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την προστασία της γυναίκας, της είχε χορηγηθεί ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 η εφαρμογή «Panic Button», η οποία δίνει τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης της Αστυνομίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, η εφαρμογή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρέμενε ανενεργή.

Η διερεύνηση της καταγγελίας της 2ας Σεπτεμβρίου οδήγησε, την επόμενη ημέρα, στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 32χρονου. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρεωτικής πραγματοποίησαν επιχείρηση στον χώρο εργασίας του, όπου, κατά τον εντοπισμό του, εκείνος φέρεται να επιχείρησε να απομακρυνθεί με το όχημά του.

Οι αστυνομικοί εμπόδισαν τη διαφυγή του και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο, αλλά και σε έρευνα στο αυτοκίνητό του. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν ένα εργαλείο κοπής και μία μεταλλική ράβδος, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο 32χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγγελική αρχή είχε ενημερωθεί και για την καταγγελία της 27ης Αυγούστου, ώστε να συμπεριληφθεί στο συνολικό ιστορικό της υπόθεσης.

Οι περιοριστικοί όροι μετά την εισαγγελική διαδικασία

Μετά την εξέτασή του από τις αρμόδιες αρχές, ο 32χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών ήταν η απαγόρευση προσέγγισης της κατοικίας της πρώην συντρόφου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και η επικοινωνία με τα ανήλικα παιδιά τους παρουσία συνηγόρου.

Οι προηγούμενες καταγγελίες, η σύλληψη της 3ης Σεπτεμβρίου και οι περιοριστικοί όροι αποτελούν πλέον μέρος του ιστορικού που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τη νέα αιματηρή επίθεση στο Λαύριο.