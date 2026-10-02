Θεσσαλονίκη: 4 συλλήψεις για 34 διαρρήξεις σε σπίτια

Λεία άνω των 75.000 ευρώ σε τιμαλφή

Λεία άνω των 75.000 ευρώ σε τιμαλφή

Λεία άνω των 75.000 ευρώ σε τιμαλφή

Τέσσερα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να διέπρατταν διαρρήξεις σε σπίτια στη Θεσσαλονίκη, την Ημαθία, την Πιερία και τη Χαλκιδική συνελήφθησαν χθες. Η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε συνολικά 34 διαρρήξεις, από τις οποίες οι 11 ήταν απόπειρες. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο που αναζητείται.

Τα αυτοκίνητα που εντόπισε και κατέσχεσε η ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η δράση της οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με την έρευνα, δρούσε τουλάχιστον από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026. Τα μέλη της κινούνταν κυρίως απογευματινές ώρες με διαφορετικά Ι.Χ. και αναζητούσαν σπίτια από τα οποία έλειπαν οι ένοικοι.

Στη συνέχεια παραβίαζαν παράθυρα, πόρτες και μπαλκονόπορτες με διαρρηκτικά εργαλεία. Σε διαμερίσματα που βρίσκονταν σε ορόφους, έφταναν μέχρι τα μπαλκόνια μέσω αναρρίχησης και έμπαιναν στο εσωτερικό.

Οι 34 περιπτώσεις καταγράφηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις Συκιές, το Ασβεστοχώρι, την Πυλαία, τον Χορτιάτη, τα Βασιλικά, την Καρδία, τους Ταγαράδες, τον Τρίλοφο, το Μεσημέρι, το Κάτω Σχολάρι και τη Νέα Ραιδεστό, αλλά και σε Αγκαθιά Ημαθίας, Κατερίνη, Λιτόχωρο, Νέα Μουδανιά και Νέα Καλλικράτεια.

Χρυσαφικά, χρήματα και όπλο στα ευρήματα

Σε έρευνες σε σπίτια σε Δενδροπόταμο, Κορδελιό και Νεάπολη Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν χρυσαφικά και ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και είδη ρουχισμού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης πιστόλι με οκτώ αβολίδωτα φυσίγγια, 26,68 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, τρίφτη και 6.005,4 ευρώ. Κατασχέθηκαν ακόμη τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η λεία της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 4.225 ευρώ, ενώ κοσμήματα, χρυσαφικά και λίρες που φέρεται να αφαιρέθηκαν έχουν συνολική αξία 75.290 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα, καθώς σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί συνολικά 88 δικογραφίες.