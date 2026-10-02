Δημόσιο: 20.870 προσλήψεις το 2027

Πού κατανέμονται οι θέσεις

Πού κατανέμονται οι θέσεις

Πού κατανέμονται οι θέσεις

20.870 προσλήψεις τακτικού προσωπικού με έμμισθη εντολή στο Δημόσιο είναι προγραμματισμένες για το 2027.

Ο ετήσιος προγραμματισμός αφορά βασικούς τομείς, όπως η Υγεία, η Εθνική Άμυνα, η Προστασία του Πολίτη, η Παιδεία, οι Μεταφορές και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι προσλήψεις σε Υγεία, Άμυνα και Ασφάλεια

Στην Υγεία προβλέπονται 4.650 θέσεις. Από αυτές, 1.515 αφορούν ιατρικό προσωπικό και 3.135 νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στις δομές του Υπουργείου Υγείας.

Στην Εθνική Άμυνα εγκρίθηκαν 1.489 θέσεις για τις παραγωγικές σχολές και 1.000 θέσεις ΕΠ.ΟΠ. Παράλληλα, προβλέπονται 102 θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στις σχολές.

Στην Προστασία του Πολίτη προβλέπονται 1.050 θέσεις στις παραγωγικές σχολές και 140 θέσεις Αξιωματικών. Επιπλέον, αυξάνονται οι θέσεις προσωπικού φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στα καταστήματα κράτησης, φτάνοντας τις 151.

Στην Πυροσβεστική εγκρίθηκαν 330 θέσεις για τις παραγωγικές σχολές και 600 θέσεις Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.

1.300 θέσεις σε Υποδομές και Μεταφορές

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενισχύεται με 1.300 νέες θέσεις. Στον ΟΣΕ αντιστοιχούν 582, στην ΟΣΥ 230, στις Σταθερές Συγκοινωνίες 135 και στην ΥΠΑ 154. Οι υπόλοιπες κατανέμονται στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.

Η ΑΑΔΕ ενισχύεται με 1.000 προσλήψεις, ενώ στη Δικαιοσύνη προβλέπονται συνολικά 592 θέσεις: 95 δικαστικοί λειτουργοί, 420 δικαστικοί υπάλληλοι και 67 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία.

3.845 θέσεις στους ΟΤΑ

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπονται 3.845 θέσεις για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Στην Παιδεία εγκρίνονται 680 μέλη ΔΕΠ, 94 θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ και 196 διοικητικές θέσεις στα ΑΕΙ, ενώ 86 θέσεις αφορούν τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο.

Παράλληλα, ο e-ΕΦΚΑ ενισχύεται με 450 θέσεις, οι δασικές υπηρεσίες με 64 και οι δομές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με 310 προσλήψεις.

Οι 20.870 προσλήψεις του 2027 προστίθενται στις 152.626 που έχουν εγκριθεί για την περίοδο 2020-2026. Συνολικά, οι προσλήψεις για την επταετία ανέρχονται σε 173.496.

Για το 2027 καθορίστηκαν επίσης 29.344 προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου στον δημόσιο τομέα.