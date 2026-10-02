Η νηπιαγωγός που ομόρφυνε την τάξη με την βοήθεια του πατέρα της

Μία όμορφη πρωτοβουλία έχει κάνει τον γύρω του διαδικτύου και έχει φέρει χαρά στην τοπική κοινωνία της Κομοτηνής.

Η Ιωάννα Βουρνούκα, νηπιαγωγός στην πόλη, έκανε κάποιες οικοδομικές αλλαγές, με την βοήθεια του πατέρα της, στην τάξη που διδάσκει, για να κάνει τον χώρο “πιο ζεστό για τα παιδιά”.

Η νηπιαγωγός μιλάει γι’ αυτές τις αλλαγές στην αίθουσα.