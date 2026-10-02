Η νηπιαγωγός που ομόρφυνε την τάξη με την βοήθεια του πατέρα της
"Κάναμε κάποιες οικοδομικές εργασίες στην τάξη"
Μία όμορφη πρωτοβουλία έχει κάνει τον γύρω του διαδικτύου και έχει φέρει χαρά στην τοπική κοινωνία της Κομοτηνής.
Η Ιωάννα Βουρνούκα, νηπιαγωγός στην πόλη, έκανε κάποιες οικοδομικές αλλαγές, με την βοήθεια του πατέρα της, στην τάξη που διδάσκει, για να κάνει τον χώρο “πιο ζεστό για τα παιδιά”.
Η νηπιαγωγός μιλάει γι’ αυτές τις αλλαγές στην αίθουσα.
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