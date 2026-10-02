Ρεγγίνα Μακέδου: Το 2020 σταμάτησε η ζωή μου

Η γνωστή γυμνάστρια Ρεγγίνα Μακέδου, μιλά στην Super Κατερίνα για την μάχη της με την λευχαιμία και συγκλονίζει.

Η Ρεγγίνα Μακέδου, ήρθε αντιμέτωπη με την ασθένεια το 2020. όπως λέει χαρακτηριστικά διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία και η ζωή της σταμάτησε.

Το 2022 η γυμνάστρια υπεβλήθη σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σήμερα 4 χρόνια μετά την διάγνωσή της είναι καλά, όπως δηλώνει στην κάμερα της εκπομπής.

Για την οικογένεια της μίλησε η Ρεγγίνα Μακέδου και την στήριξη της στο δύσκολο ταξίδι της.

“Στην περιπέτειά μου με τον καρκίνο ήταν δίπλα μου οι φίλοι και η οικογένειά μου. Ο άνθρωπός μου ήρθε στη ζωή μου την πιο κατάλληλη στιγμή”, εξομολογήθηκε η γυμνάστρια.