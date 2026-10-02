Λαύριο: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Τραυμάτισε με μαχαίρι την πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της

Με βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία του σπιτιού και τους μαχαίρωσε.

Ένας 32χρονος Ρουμάνος, επιτέθηκε με μαχαίρι, στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά.

Το αιματηρό περιστατικό, σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου.

Πιο αναλυτικά, ο 32χρονος δράστης αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της πρώην συντρόφου του, και αφού έσπασε το παράθυρο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και τον 33χρονο σύντροφό της, όπου τους προκάλεσε πολλαπλά τραύματα.

Η κατάσταση της υγείας τους, χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, αλλά η 32χρονη λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της (φέρει τραύματα στην πλάτη, στον πνεύμονα, καθώς και στα άνω άκρα), διεκομίσθη στον «Ευαγγελισμό».

Να σημειωθεί, ότι τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του 32χρονου, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών, βρίσκονταν μέσα στο σπίτι που συνέβη το περιστατικό.

Ο 32χρονος δράστης, μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές, μετά το συμβάν, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη η προανακριτική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα, η 32χρονη είχε καταγγείλει πέντε φορές τον πρώην σύντροφό της στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί panic button και της είχε προταθεί από την Αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή ωστόσο είχε αρνηθεί.

Τέλος, σημειώνεται ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 ο 32χρονος είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του είχαν βρεθεί εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία ράβδος.