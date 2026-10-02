Η ΔΕΠΥ στα παιδιά αγγίζει το 5-7% παγκοσμίως
Φως έρχεται να ρίξει έρευνα για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.
Συχνά τα παιδιά με ΔΕΠΥ στιγματίζονται και χαρακτηρίζονται στο σχολείο ως “ατίθασα” και “τεμπέλικα”.
Η Έλενα, μητέρα στο φάσμα του αυτισμού, μεγαλώνει δύο παιδιά με ΔΕΠΥ και μιλάει για την καθημερινή τους εμπειρία. Ενώ παράλληλα, η Αφροδίτη Μαμίδη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, εξηγεί τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με την διαταραχή.
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