Η ΔΕΠΥ στα παιδιά αγγίζει το 5-7% παγκοσμίως

Φως έρχεται να ρίξει έρευνα για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.

Συχνά τα παιδιά με ΔΕΠΥ στιγματίζονται και χαρακτηρίζονται στο σχολείο ως “ατίθασα” και “τεμπέλικα”.

Η Έλενα, μητέρα στο φάσμα του αυτισμού, μεγαλώνει δύο παιδιά με ΔΕΠΥ και μιλάει για την καθημερινή τους εμπειρία. Ενώ παράλληλα, η Αφροδίτη Μαμίδη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, εξηγεί τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με την διαταραχή.