Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης: Ο πολιούχος της Αθήνας γιορτάζει αύριο
Η Αθήνα γιορτάζει τον πολιούχο της Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη. Ο Ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών πατήρ Ιωήλ μιλά στην Super Kατερίνα για την ζωή του Αγίου.
Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, πήρε το όνομά του από το γεγονός, ότι ήταν ένας από τους 9 Αρεοπαγίτες που διοικούσαν εκείνη την εποχή την Αθήνα.
Ήταν από τους πρώτους Αθηναίους που πίστεψαν στον Χριστό, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα και μίλησε για αυτόν στον Άρειο Πάγο.
Όπως τονίζει ο πατήρ Ιωήλ , ο Άγιος Διονύσιος αγωνίστηκε πάρα πολύ για τον Χριστό και για την πρώτη εκκλησία έφτασε μέχρι το Παρίσι όπου και μαρτύρησε.
“Ο Άγιος είναι ο προστάτης των Δικαστικών. Το μήνυμά του προς αυτούς είναι να είναι ακριβοδίκαιοι και να αγαπούν τον χριστό”, λέει ο πατέρας Ιωήλ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η τροχαία το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τον πολιούχο Άγιο.
Από τις 6:00 έως και το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση. Από τις 15:00 θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς:
- Σκουφά
- Λυκαβυττού
- Δημοκρίτου
- Σόλωνος
- Σέκερη
- Κανάρη
- πλατεία Φιλικής Εταιρείας
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