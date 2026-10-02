Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης: Ο πολιούχος της Αθήνας γιορτάζει αύριο

Ο συγκλονιστικός βίος του Αγίου και η ιστορία του Ιερού Ναού της Αθήνας

Η Αθήνα γιορτάζει τον πολιούχο της Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη. Ο Ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών πατήρ Ιωήλ μιλά στην Super Kατερίνα για την ζωή του Αγίου.

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, πήρε το όνομά του από το γεγονός, ότι ήταν ένας από τους 9 Αρεοπαγίτες που διοικούσαν εκείνη την εποχή την Αθήνα.

Ήταν από τους πρώτους Αθηναίους που πίστεψαν στον Χριστό, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα και μίλησε για αυτόν στον Άρειο Πάγο.

Όπως τονίζει ο πατήρ Ιωήλ , ο Άγιος Διονύσιος αγωνίστηκε πάρα πολύ για τον Χριστό και για την πρώτη εκκλησία έφτασε μέχρι το Παρίσι όπου και μαρτύρησε.

“Ο Άγιος είναι ο προστάτης των Δικαστικών. Το μήνυμά του προς αυτούς είναι να είναι ακριβοδίκαιοι και να αγαπούν τον χριστό”, λέει ο πατέρας Ιωήλ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η τροχαία το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τον πολιούχο Άγιο.

Από τις 6:00 έως και το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση. Από τις 15:00 θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς: