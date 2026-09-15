Λακωνία: Εξιχνιάστηκαν 17 κλοπές – 4 οι κατηγορούμενοι

Δεκαεπτά κλοπές και απόπειρες κλοπών εξιχνιάστηκαν στη Λακωνία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης. Για τις υποθέσεις κατηγορούνται τέσσερα άτομα, ένας 18χρονος και τρεις ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Οι υποθέσεις σημειώθηκαν από τις αρχές Ιανουαρίου έως και τις αρχές Φεβρουαρίου, στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Σπάρτης και Μονεμβασίας.

Στο στόχαστρο οχήματα και επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι τέσσερις κατηγορούνται για έξι κλοπές οχημάτων, δέκα κλοπές και απόπειρες κλοπών σε καταστήματα και επιχειρήσεις, καθώς και για μία απόπειρα κλοπής σε οικία.

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης βασίστηκε σε πληροφορίες και στο προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε για τις υποθέσεις.

Η μεθοδολογία της ομάδας

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να δρούσαν ως ομάδα, κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση. Κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους και επέλεγαν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες για να κινηθούν. Αρχικά αφαιρούσαν οχήματα και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία, προχωρούσαν στη διάρρηξη καταστημάτων και επιχειρήσεων. Στόχος τους ήταν η αφαίρεση χρημάτων και χρηματοκιβωτίων που βρίσκονταν μέσα στους χώρους. Μετά τις κλοπές, εγκατέλειπαν τα οχήματα που είχαν αφαιρέσει σε διαφορετικά σημεία.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, με στόχο να διαπιστωθεί αν οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, αλλά και να ταυτοποιηθούν οι άγνωστοι συνεργοί τους.