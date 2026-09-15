Φωτιά στο όρος Ντέβας στις Πρέσπες Φλώρινας
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο όρος Ντέβας στις Πρέσπες Φλώρινας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.
Για την αεροπυρτόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
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