Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία

Συνολικά 10 άτομα συνελήφθησαν σε στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αργολίδας, της Κορινθίας και της Λακωνίας. Οι έλεγχοι έγιναν από αστυνομικούς των αρμόδιων Υπηρεσιών των τριών Διευθύνσεων Αστυνομίας, στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας.

Πέντε συλλήψεις στην Αργολίδα

Στην Αργολίδα οι αστυνομικοί έλεγξαν 19 άτομα και προχώρησαν σε 6 προσαγωγές. Τελικά συνελήφθησαν 5 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά την επιχείρηση βεβαιώθηκαν ακόμη 3 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν και ηλεκτρικά καλώδια.

Δύο συλλήψεις στην Κορινθία

Στην Κορινθία πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 14 άτομα και έγιναν 5 προσαγωγές. Συνελήφθησαν 2 άτομα.

Ο ένας κατηγορείται για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο δεύτερος για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και στέρηση δελτίου ταυτότητας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 6 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τρεις συλλήψεις στη Λακωνία

Στη Λακωνία ελέγχθηκαν 9 άτομα και προσήχθησαν 3. Και οι τρεις προσαχθέντες συνελήφθησαν για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές των δήμων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων, Κορινθίων και Ευρώτα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι στοχευμένες δράσεις έχουν στόχο την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.