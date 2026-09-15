Μεσσηνία: Συνελήφθη 21χρονος για καλλιέργεια κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 21χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί στη Μεσσηνία. Ο νεαρός εντοπίστηκε σε τοπική κοινότητα του Δήμου Καλαμάτας, καθώς σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα καλλιεργούσε φυτά κάνναβης σε αγροτοδασική περιοχή.

Εντοπίστηκε φυτεία με 32 φυτά κάνναβης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αστυνομική έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας. Χτες το πρωί, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή. Κατά την εξερεύνηση εντοπίστηκε, σε αγροτοδασική έκταση ιδιοκτησίας του 21χρονου, ειδικά διαμορφωμένος και εκχερσωμένος χώρος.

Εκεί είχε δημιουργηθεί φυτεία κάνναβης με συνολικά 32 φυτά, ύψους έως περίπου 80 εκατοστά. Οι αστυνομικοί εκρίζωσαν και κατάσχεσαν τα φυτά.

Κατασχέθηκε και καλλιεργητικός εξοπλισμός

Μαζί με τα φυτά κατασχέθηκε ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που βρέθηκε στον χώρο της φυτείας. Στην κατοχή του 21χρονου βρέθηκε επίσης και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, θεωρείται μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Την αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.