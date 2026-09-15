Εντοπίστηκαν 68 μετανάστες σε λέμβο νότια της Κρήτης

Περίπου 68 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Ο εντοπισμός έγινε από αεροσκάφος της Frontex, ενώ υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την περισυλλογή τους.

Η επιχείρηση περισυλλογής

Το σκάφος του Λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή των μεταναστών από τη λέμβο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά τον εντοπισμό τους από το αεροσκάφος της Frontex.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται πλέον στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή

Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.

Η επιχείρηση βρίσκεται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ενώ οι περίπου 68 μετανάστες κατευθύνονται προς τους Καλούς Λιμένες μετά την περισυλλογή τους από το σκάφος του Λιμενικού Σώματος.