Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός στον Θερμαϊκό
Έκκληση από τις αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό
Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό. Συγκεκριμένα η σορός εντοπίστηκε, στην θαλάσσια περιοχή “Ποσειδώνιο”.
Το λιμενικό σώμα και οι αρχές ενημερώθηκαν και έσπευσαν στο σημείο. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Παύλος”, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η ταυτότητα του άνδρα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Παράλληλα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες, ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα παραμένουν άγνωστες.
Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον είδε ή γνωρίζει κάτι σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στην θάλασσα, να επικοινωνήσει.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
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