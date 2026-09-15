Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός στον Θερμαϊκό

Έκκληση από τις αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό. Συγκεκριμένα η σορός εντοπίστηκε, στην θαλάσσια περιοχή “Ποσειδώνιο”.

Το λιμενικό σώμα και οι αρχές ενημερώθηκαν και έσπευσαν στο σημείο. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Παύλος”, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ταυτότητα του άνδρα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Παράλληλα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες, ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα παραμένουν άγνωστες.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον είδε ή γνωρίζει κάτι σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στην θάλασσα, να επικοινωνήσει.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.