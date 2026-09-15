Προβλήματα στον ΗΣΑΠ: Σκύλος μπήκε στις γραμμές

Ακινητοποιημένοι βρίσκονται οι συρμοί του ΗΣΑΠ, με τα δρομολόγια στο τμήμα Ειρήνη-Κηφισιά να έχουν διακοπεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας σκύλος μπήκε στις γραμμές, με αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία των συρμών.

Εκτός λειτουργίας το τμήμα Ειρήνη-Κηφισιά

Η διακοπή αφορά το συγκεκριμένο τμήμα του ΗΣΑΠ. Οι συρμοί παραμένουν ακινητοποιημένοι, ενώ οι επιβάτες που βρίσκονταν στους σταθμούς ενημερώθηκαν να αποχωρήσουν.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους επιβάτες που χρησιμοποιούν τη γραμμή, καθώς τα δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται στο τμήμα Ειρήνη-Κηφισιά.

Χωρίς ενημέρωση για την επαναλειτουργία

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση για το πότε θα επανέλθουν τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ στο συγκεκριμένο τμήμα.

Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί για την αποχώρησή τους από τους σταθμούς, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των συρμών.