Δίκη- Τέμπη: Τη Δευτέρα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη

Ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης, για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων, επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης, για την εξαίρεση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου, του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Οι συνήγοροι, τόσο, από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, όσο και ο συνήγορος του σταθμάρχη, Στέφανος Παντζαρτζίδης, συντάχθηκαν με την πρόταση του Εισαγγελέα, που πρότεινε χθες (14/9/2026), την άρση απορρήτου και την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, για έλεγχο στις κλήσεις (εισερχόμενες και εξερχόμενες), και μηνύματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αρχεία που έχουν διαγραφεί, ώστε να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους.

Κατά την επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, την ερχόμενη Δευτέρα, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη και η συνέχεια των καταθέσεων των συγγενών θυμάτων.