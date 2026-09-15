Κρήτη: Σε σοβαρή κατάσταση το 17 ημερών μωρό

Νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σε κρίσιμη κατάσταση είναι το 17 ημερών μωρό, το οποίο μεταφέρθηκε την Κυριακή αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων. Το αγοράκι πήγε στο νοσοκομείο η 18χρονη μητέρα και ο παππούς του. Από εκεί κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Τι είπε η 18χρονη μητέρα στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη μητέρα ισχυρίστηκε στις αρχές πως το νεογέννητο αγοράκι, έπεσε. Στη συνέχει όμως άλλαξε τα λεγόμενά της και υποστήριξε πως το χτύπησε στις παρειές, γιατί ήταν ψυχολογικά πιεσμένη.

Η μητέρα πρόκειται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή Χανίων για να απολογηθεί.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.