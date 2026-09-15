LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

13:00
ALPHA NEWS

Τροχαίο με 3 τραυματίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/09/2026 12:28

Γύρω στις 10 το πρωί αυτοκίνητο που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστική και αστυνομία για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Οι δύο από τους 3 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αργολίδας στο νοσοκομείο.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η τροχαία Ναυπλίου.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης