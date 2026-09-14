Κρήτη: Στο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών με σοβαρά τραύματα

Σοκ στα Χανιά έχει προκαλέσει η εισαγωγή ενός βρέφους μόλις 17 ημερών στο Νοσοκομείο Χανίων.Το βρέφος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Οι ιατροί έκριναν αναγκαία την μεταφορά και εισαγωγή του στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Βενιζέλειο, καθώς τα τραύματα που έφερε ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Ο διευθυντής και το προσωπικό της Μονάδας διαπίστωσαν ότι το βρέφος είχε εγκαφαλική αιμοραγία λόγω χτυπήματος. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα του μωρού, η οποία οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές. Η μητέρα έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης (15/9).

Όταν το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η μητέρα είχε ισχυριστεί ότι οι κρανιοεγεκφαλικές κακώσεις προήλθαν από πτώση την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, τα ευρήματα των εξετάσεων φέρεται να μην ταυτίζονταν με όσα ανέφερε η μητέρα του βρέφους.

Αρχικά η 18χρονη προσήχθη και έπειτα συνελήφθη, καθώς φέρεται να είπε στις Αρχές ότι χτύπησε με τα χέρια στις παρειές το νεογνό. Ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν κάτω από ψυχολογική πίεση.