Γιώργος Μαζωνάκης: Τα κρίσιμα λεπτά της πλασμαφαίρεσης

Συγκλονιστικά είναι όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα κρίσιμα λεπτά που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 χωρίς να έχει ξεκινήσει ωστόσο η διαδικασία κυκλοφορίας του αίματος.

Μετά από 9 μόλις λεπτά, στις 14:23, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ειδοποιεί με το πρώτο alarm. Ωστόσο αυτή η προειδοποίηση αποδίδεται είτε σε αυξομοίωση της πίεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, είτε σε κάποιο τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προέκυψε.

Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης με την κυκλοφορία του αίματος να ξεκινάει, τοποθετείται στις 14:37.

Στις 15:22 το μηχάνημα δίνει νέο alarm, η διαδικασία σταματά και η κυκλοφορία του αίματος παύει. Πιθανότατα είναι η στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή.

Τρία ακόμη alarms – Ο Μαζωνάκης δεν έχει καρδιακούς παλμούς

Η ώρα έχει πάει 15:22 και το μηχάνημα έχει ειδοποιήσει ακόμη άλλες τρεις φορές. Η καρδιά του Μαζωνάκη έχει σταματήσει. Το μηχάνημα έχει πάψει τη λειτουργία του επίσης.

Εκείνη την στιγμή, οι δύο γιατροί προσπαθούν να θέσουν ξανά σε λειτουργία το μηχάνημα και όλη τη διαδικασία, ωστόσο αυτό δεν είναι δυνατόν , γιατί σε περιπτώσεις σαν αυτές, το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα.