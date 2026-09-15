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80 μαθητές σε δύο κοντέινερ – Κατάληψη στο σχολείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/09/2026 12:34
80 μαθητές σε δύο κοντέινερ – Κατάληψη στο σχολείο
INTIME

Σε κατάληψη προχώρησαν οι γονείς του νηπιαγωγείου Καναλίων ζητώντας να βρεθεί λύση για το κτιριακό.

Τα περίπου 80 παιδιά θα πρέπει να κάνουν μάθημα σε 2 κοντέινερ.

Οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραστούν και στο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να τα παιδιά τους να έχουν ένα ασφαλές σχολικό κτίριο.

Πηγή βίντεο: CorfuTvnews

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