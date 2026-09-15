Χτύπησε τη σύντροφό του στο κεφάλι και τον σβέρκο

Άνδρας καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη επειδή ξυλοκόπησε τη 45χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά τους.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, μετά από καβγά για χρήματα. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και του επέβαλε φυλάκιση ενός έτους με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, του απαγορεύτηκε να παραμείνει στην κοινή τους εστία.

Ο καβγάς για τα χρήματα και ο ξυλοδαρμός

Το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι και η 45χρονη διαπίστωσε ότι έλειπαν χρήματα που είχε αφήσει για προσωπικές της ανάγκες. Όπως κατέθεσε, ο σύντροφός της παραδέχθηκε ότι τα πήρε, χωρίς όμως να τη ρωτήσει. Ακολούθησε έντονος καβγάς. Η γυναίκα υποστήριξε πως ο άνδρας της επιτέθηκε και τη χτύπησε με τα χέρια στο κεφάλι. Όπως περιέγραψε στο δικαστήριο, δέχθηκε χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι και στον σβέρκο, μία κλωτσιά στο γόνατο, ενώ υπέστη και μελανιές στα χέρια. Κάποια στιγμή, όπως είπε, την έριξε και από την καρέκλα.

Η 45χρονη ανέφερε ότι όταν πήγε στην κρεβατοκάμαρα για να πάρει το κινητό της, την κλώτσησε και τη χτύπησε στον ώμο, με αποτέλεσμα να της πέσει. Υποστήριξε πως ήταν η πρώτη φορά που ο σύντροφός της έγινε βίαιος και επιθετικός απέναντί της και δήλωσε, ότι φοβάται για τη ζωή της και θέλει να φύγει από το σπίτι.

«Εγώ μιλάω μία φορά και αυτή μιλάει συνέχεια»

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως «ζω ένα μαρτύριο» και παρουσίασε τον εαυτό του ως θύμα της σχέσης. Ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα δεν τον άφηνε να φύγει από το διαμέρισμα, όταν εκείνος μάζευε τα πράγματά του. Για το περιστατικό είπε: «Την έσπρωξα, αλλά δεν τη χτύπησα δυνατά». Υποστήριξε ακόμη ότι εκείνη βγήκε στο μπαλκόνι, φώναζε και τον έβριζε.

Έκπληκτοι οι δικαστές τον άκουσαν να υποστηρίζει: «Πάντα οι γυναίκες είναι οι καλές και οι άντρες οι κακοί βέβαια». Ο ίδιος δήλωσε απορημένος όταν πληροφορήθηκε ότι θα καταδικαστεί για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του.