Φυλακές Δομοκού: Αιματηρή συμπλοκή με πέντε τραυματίες

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χτες βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε κρατούμενοι. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 20:30, όταν ομάδα εγκλείστων από την πτέρυγα Γ1 κατέβηκε σε πτέρυγα του ισογείου και επιτέθηκε σε άλλους κρατούμενους.

Η συμπλοκή και τα αυτοσχέδια όπλα

Η πρώτη εκτίμηση για το περιστατικό στις φυλακές Δομοκού είναι ότι η συμπλοκή συνδέεται με προσπάθεια ελέγχου της πτέρυγας, μετά τη μη επιστροφή στις φυλακές του Αλκέτ Ριζάι. Οι κρατούμενοι συνεπλάκησαν με μεγάλη ένταση. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα, ενώ οι εμπλεκόμενοι αντάλλαξαν βαριά χτυπήματα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Δύο κρατούμενοι στο νοσοκομείο Λαμίας

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από αυτοσχέδιο μαχαίρι. Παράλληλα, είχαν έντονα σημάδια από χτυπήματα στα πλευρά.

Για τους δύο κρατούμενους κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να νοσηλευτούν και να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Οι άλλοι τρεις τραυματίες κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.