Ψηλορείτης: Ανέβηκε ξυπόλητος στον Τίμιο Σταυρό για να εκπληρώσει το τάμα του
Μια ξεχωριστή ανάβαση στον Ψηλορείτη πραγματοποίησε για ακόμη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης-Καρατάρης, φτάνοντας ξυπόλητος στον Τίμιο Σταυρό, στην κορυφή του βουνού, για την εκπλήρωση ενός τάματος.
Μαζί του ήταν ο κουμπάρος του, επίσης ξυπόλητος, αλλά και μία παρέα φίλων από τον Ζαρό, οι οποίοι τον συνόδευσαν στη δύσκολη διαδρομή μέχρι την κορυφή.
Ο Τίμιος Σταυρός βρίσκεται στα 2.456 μέτρα, στο ψηλότερο σημείο του Ψηλορείτη, και κάθε χρόνο προσελκύει πιστούς και προσκυνητές που επιχειρούν την απαιτητική ανάβαση.
Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ωστόσο, η διαδρομή έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς επιλέγει να την κάνει χωρίς παπούτσια, εκπληρώνοντας το τάμα του. Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που επιχειρεί κάτι τέτοιο, καθώς έχει επαναλάβει την ξυπόλητη ανάβαση στον Ψηλορείτη και τα προηγούμενα χρόνια.
Μετά την άφιξή του στην κορυφή, ο ίδιος αποτύπωσε όσα ένιωθε με μία μαντινάδα:
«Ξυπόλητος εις τη κορυφή,
χωρίς περίσσα λόγια,
Ήντα να πούνε κι εκεινά
απού δεν έχουν πόδια…».
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