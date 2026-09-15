Ψηλορείτης: Ανέβηκε ξυπόλητος στον Τίμιο Σταυρό για να εκπληρώσει το τάμα του

Μια ξεχωριστή ανάβαση στον Ψηλορείτη πραγματοποίησε για ακόμη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης-Καρατάρης, φτάνοντας ξυπόλητος στον Τίμιο Σταυρό, στην κορυφή του βουνού, για την εκπλήρωση ενός τάματος.

Μαζί του ήταν ο κουμπάρος του, επίσης ξυπόλητος, αλλά και μία παρέα φίλων από τον Ζαρό, οι οποίοι τον συνόδευσαν στη δύσκολη διαδρομή μέχρι την κορυφή.

Ο Τίμιος Σταυρός βρίσκεται στα 2.456 μέτρα, στο ψηλότερο σημείο του Ψηλορείτη, και κάθε χρόνο προσελκύει πιστούς και προσκυνητές που επιχειρούν την απαιτητική ανάβαση.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ωστόσο, η διαδρομή έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς επιλέγει να την κάνει χωρίς παπούτσια, εκπληρώνοντας το τάμα του. Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που επιχειρεί κάτι τέτοιο, καθώς έχει επαναλάβει την ξυπόλητη ανάβαση στον Ψηλορείτη και τα προηγούμενα χρόνια.

Μετά την άφιξή του στην κορυφή, ο ίδιος αποτύπωσε όσα ένιωθε με μία μαντινάδα:

«Ξυπόλητος εις τη κορυφή,

χωρίς περίσσα λόγια,

Ήντα να πούνε κι εκεινά

απού δεν έχουν πόδια…».