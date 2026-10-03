Κρήτη: Νέα μηνύματα 112 και μεγάλα προβλήματα – Σε επιφυλακή όλο το νησί

Στο έλεος της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να συνεχίζουν να πλήττουν το νησί και τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη στις 15:03 για την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς καταγράφονται συσσώρευση υδάτων και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Ισχυρά είναι τα φαινόμενα και στα Χανιά. Βροχοπτώσεις σημειώνονται σε Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανο και Ξυλόσκαλο.

Στο Ρέθυμνο, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπήλι. Στο Λασίθι, έντονες βροχές πλήττουν κυρίως τα ορεινά και τα νότια τμήματα.

Το μεσημέρι εκδόθηκε νέο 112 και για το Αμάρι. Στις 14:27 οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Κοινότητας Αμαρίου κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Είχε προηγηθεί, στις 11:55, μήνυμα για τον Μυλοπόταμο. Εκτός από τον περιορισμό των μετακινήσεων, ζητήθηκε από τους πολίτες, για προληπτικούς λόγους, να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

318 χιλιοστά βροχής στο Ξυλόσκαλο

Τα ύψη βροχής είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων καταγράφηκαν 318 χιλιοστά βροχής από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 318 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν κυρίως στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σημειώθηκαν από την Παρασκευή έως και το πρωί του Σαββάτου.

Προβλήματα στα Χανιά

Στην παραλιακή ζώνη των Χανίων, οι πολύ ισχυροί άνεμοι και οι κυματισμοί προκάλεσαν προβλήματα.

Στο Ενετικό Παλιό Λιμάνι, η θάλασσα έφτασε σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημιές.

Αμμοδιάβρωση καταγράφηκε και στην παραλία της Νέας Χώρας. Σε σημεία της ακτογραμμής υπέστη ζημιές ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση επισκεπτών και λουομένων.

Στα Σφακιά και στο Φαράγγι της Σαμαριάς, οκτώ υπάλληλοι του Εθνικού Δρυμού παραμένουν σε ασφαλές σημείο, καθώς η στάθμη του ποταμού δεν επιτρέπει προς το παρόν την αποχώρησή τους.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε φυλάκιο, διαθέτουν τρόφιμα και φάρμακα και υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά και χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη.

Σε «Red Code» η Κρήτη

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως το απόγευμα του Σαββάτου. Από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένηση, χωρίς όμως τα φαινόμενα να σταματήσουν πλήρως.

Οι βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν με μικρότερη ένταση έως και το πρωί της Κυριακής.

Παράλληλα, από το απόγευμα του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής, έντονα φαινόμενα αναμένονται και στα Δωδεκάνησα.

Οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να εξασθενήσουν ελαφρώς από το απόγευμα.

Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Στο Μυλοπόταμο η καταγραφή των ζημιών

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στον Μυλοπόταμο. Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη, βρέθηκε το πρωί στην περιοχή.

Στο Πέραμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον δήμαρχο Μυλοποτάμου, Γιώργο Κλάδο, αντιδημάρχους και υπηρεσιακά στελέχη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ζημιές σε δρόμους και τεχνικές υποδομές, αλλά και οι επιπτώσεις σε περιουσίες, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στην αγροτική οδοποιία. Σε αρκετά σημεία έχει δυσκολέψει η πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

Ο δήμος Μυλοποτάμου έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή, Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στην Κρήτη τη Δευτέρα για την αποτίμηση των ζημιών και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί γρήγορα η καταγραφή, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων.

Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στους δήμους Ανωγείων και Αμαρίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την κατάσταση σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο του Ρεθύμνου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν ενισχυμένες σε όλη την Κρήτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, καθώς η κακοκαιρία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο της.