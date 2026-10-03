Ορεστιάδα: 699 παραβάσεις σε 3 μήνες στους ελέγχους για ταχογράφους

Σχεδόν 700 παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε τρεις μήνες στην Ορεστιάδα, κατά τους ελέγχους της Τροχαίας σε φορτηγά και λεωφορεία.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδας βεβαίωσαν συνολικά 699 παραβάσεις που αφορούσαν τις οδικές μεταφορές, τους ταχογράφους και τα προβλεπόμενα διαστήματα οδήγησης και ανάπαυσης.

Οι έλεγχοι ήταν στοχευμένοι, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή χρήση των ταχογράφων και των ψηφιακών καρτών από τους οδηγούς.

Σε τέσσερα φορτηγά διαπιστώθηκε ότι οι ταχογράφοι είτε δεν ήταν νέας γενιάς είτε δεν διέθεταν την απαιτούμενη έκδοση.

Ακόμη πιο σοβαρές ήταν οι παραβάσεις που αφορούσαν τις ψηφιακές κάρτες. Σε 33 οχήματα οι οδηγοί χρησιμοποιούσαν κάρτα ταχογράφου άλλου ατόμου, ενώ σε 20 περιπτώσεις δεν χρησιμοποιούνταν καθόλου ψηφιακή κάρτα.

Συνολικά, 193 παραβάσεις αφορούσαν την τήρηση των προβλεπόμενων ωρών οδήγησης και ανάπαυσης.

Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν επίσης δύο οδηγοί χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε τρία φορτηγά διαπιστώθηκε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων βάρους και διαστάσεων, ενώ καταγράφηκε και μία παράβαση για πλημμελή λειτουργία των φώτων.

Οι έλεγχοι σε φορτηγά και λεωφορεία θα συνεχιστούν στην περιοχή, με την Τροχαία να δίνει έμφαση στην τήρηση των κανόνων που αφορούν την ασφαλή οδήγηση και τις οδικές μεταφορές.