Φλώρινα: 390 λίτρα ελαιόλαδο στο αυτοκίνητο
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 55χρονος στη Φλώρινα, ο οποίος φέρεται να διέθετε προς πώληση ελαιόλαδο αμφιβόλου ποιότητας και άγνωστης προέλευσης.
Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο που κινήθηκε ύποπτα.
Ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει. Το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον 55χρονο.
Ο συνοδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να διαφύγει πεζός. Η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη και αναζητείται.
Κατά την έρευνα στο όχημα εντοπίστηκαν 78 δοχεία των πέντε λίτρων. Συνολικά περιείχαν 390 λίτρα ελαιόλαδου.
Το προϊόν χαρακτηρίστηκε αμφιβόλου ποιότητας και άγνωστης προέλευσης. Ο 55χρονος δεν είχε στην κατοχή του τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά του.
Δείγμα του ελαιόλαδου θα σταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά του.
Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 55χρονου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.
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