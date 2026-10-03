Φλώρινα: 390 λίτρα ελαιόλαδο στο αυτοκίνητο

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 55χρονος στη Φλώρινα, ο οποίος φέρεται να διέθετε προς πώληση ελαιόλαδο αμφιβόλου ποιότητας και άγνωστης προέλευσης.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο που κινήθηκε ύποπτα.

Ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει. Το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον 55χρονο.

Ο συνοδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να διαφύγει πεζός. Η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη και αναζητείται.

Κατά την έρευνα στο όχημα εντοπίστηκαν 78 δοχεία των πέντε λίτρων. Συνολικά περιείχαν 390 λίτρα ελαιόλαδου.

Το προϊόν χαρακτηρίστηκε αμφιβόλου ποιότητας και άγνωστης προέλευσης. Ο 55χρονος δεν είχε στην κατοχή του τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά του.

Δείγμα του ελαιόλαδου θα σταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά του.

Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 55χρονου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.