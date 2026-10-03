Κρήτη: Εικόνες καταστροφής -Σαρωτική κακοκαιρία

Εικόνες καταστροφής καταγράφονται στην Κρήτη, μετά τη σαρωτική κακοκαιρία που έπληξε το νησί με ακραία ένταση.

Οι δρόμοι στην Ιεράπετρα και τη Σητεία θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέσα σε μόλις 48 ώρες καταγράφηκε βροχή που αντιστοιχεί σε έναν ολόκληρο χρόνο.

Στα Φέρμα Ιεράπετρας, οι αντοχές των κατοίκων δοκιμάστηκαν σκληρά. Τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια, ενώ χρειάστηκαν περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

Πυροσβέστες απομάκρυναν ανθρώπους από οχήματα, κατοικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα που είχαν πλημμυρίσει.

Μεταξύ των περιστατικών ήταν και ο απεγκλωβισμός τεσσάρων Γερμανών, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων.

Μετά την κλήση στο 112 έγινε άμεσα ο γεωεντοπισμός τους. Στο σημείο έφτασαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που χρειάστηκαν βοήθεια ήταν και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Αρχικά μεταφέρθηκε στον Κουτσουρά και στη συνέχεια, για προληπτικούς λόγους, στο νοσοκομείο.

Στην περιοχή βρίσκονταν και τουρίστες. Η τελευταία επιχείρηση αφορούσε ένα ζευγάρι Ελβετών, που ανησύχησε από τον μεγάλο όγκο νερού.

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης.

Μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Κρήτης.

Στην Αγία Φωτιά έχει σημειωθεί καθίζηση του οδικού δικτύου. Κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός Ιεράπετρας – Σητείας στα Φέρμα και στον Κουτσουρά.

Στο Ρέθυμνο, νέο μήνυμα από το 112 εστάλη στον Μυλοπόταμο, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε νέα συσσώρευση υδάτων και μεταφορά φερτών υλικών στους δρόμους.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

Στα Ζωνιανά, η κατάσταση έγινε τόσο δύσκολη ώστε χρειάστηκε παρέμβαση στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Τμήμα του δρόμου «άνοιξε», προκειμένου να δημιουργηθεί δίοδος για τα νερά.

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, όπου έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές στο οδικό και αγροτικό δίκτυο.

Κλειστοί δρόμοι σε όλη την Κρήτη

Στα Χανιά έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Πέτρας Σελί – Σέμπρωνα, στον Δήμο Πλατανιά.

Στο Λασίθι, κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Ιεράπετρας – Σητείας στο 15ο χιλιόμετρο, στην Αγία Φωτιά, και στο 22ο χιλιόμετρο, στον Κουτσουρά.

Μόνο από το ένα ρεύμα διεξάγεται η κυκλοφορία στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου – Έξω Ποτάμων.

Στο Ρέθυμνο έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Βισταγή – Πλατάνια, στον Δήμο Αμαρίου.

Αντίθετα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους Κράνα – Ζωνιανά και Αξός – Ζωνιανά.

Στο Ηράκλειο παραμένουν κλειστές αρκετές ιρλανδικές διαβάσεις, μεταξύ άλλων στον Κατσαμπά, στην Κορώνη Μαγαρά και στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι.

Κλειστή είναι και η είσοδος και έξοδος της επαρχιακής οδού Αρχανών – Σύλαμου, κατά μήκος του φαραγγιού της Σύλαμου.

Η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου – Καστελίου έχει αποκατασταθεί.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της Τροχαίας.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία είναι μεγάλα και οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών συνεχίζονται.