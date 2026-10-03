Ηράκλειο: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο, με θύμα έναν ανήλικο που οδηγούσε μοτοσυκλέτα.
Υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, η μοτοσυκλέτα φέρεται να εξετράπη της πορείας της και να προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο νεαρός δεν τα κατάφερε. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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