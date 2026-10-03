LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

UEFA Nations League | Ισπανία - Τσεχία

UEFA Nations League | Ισπανία - Τσεχία

21:45
ALPHA NEWS

Ηράκλειο: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/10/2026 17:53
Ηράκλειο: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ INTIME

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο, με θύμα έναν ανήλικο που οδηγούσε μοτοσυκλέτα.

Υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, η μοτοσυκλέτα φέρεται να εξετράπη της πορείας της και να προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο νεαρός δεν τα κατάφερε. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης