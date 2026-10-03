Άνοιξαν Πειραιάς και Ραφήνα – Κλειστό το Λαύριο

Σταδιακά επανέρχονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά την εξασθένηση των ισχυρών ανέμων και τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Από το απόγευμα, τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία αναχωρούν κανονικά από τον Πειραιά, καθώς το απαγορευτικό απόπλου ήρθη.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, ωστόσο, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία. Τα ταχύπλοα και τα υδροπτέρυγα δεν εκτελούν δρομολόγια.

Κανονικά πραγματοποιούνται και οι αναχωρήσεις από τη Ραφήνα προς τις Κυκλάδες.

Εξαίρεση αποτελεί η γραμμή προς Μαρμάρι, όπου τα δρομολόγια δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο Λαύριο. Εκεί παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου, λόγω των δυσμενών συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στην περιοχή.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν καθοριστικές για την εξέλιξη των δρομολογίων και δεν αποκλείονται νέες αλλαγές ή τροποποιήσεις.