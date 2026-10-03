Σέρρες: Έξι δενδρύλλια και πάνω από 17 κιλά κάνναβης σε αυλή

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στις Σέρρες, μετά από έρευνα στην οικία του.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Roxy».

Στην αυλή του σπιτιού εντοπίστηκαν έξι δενδρύλλια κάνναβης. Το ύψος τους κυμαινόταν από 1,80 έως 3 μέτρα.

Τα φυτά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Κατά την έρευνα στην κατοικία βρέθηκαν ακόμη δύο συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού βάρους 17 κιλών και 70 γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 272,1 γραμμαρίων.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση.

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.