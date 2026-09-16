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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/09/2026 11:36
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής
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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11:15.

Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Παιανίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

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