Διαβατά: 109 άτομα και 80 οχήματα ελέγχθηκαν

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί και μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης σε οικισμό των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί έλεγξαν συνολικά 109 άτομα και 80 οχήματα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύλληψη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν 28 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Για τις παραβάσεις επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.

Ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα

Στο πλαίσιο των ελέγχων, 12 οχήματα ακινητοποιήθηκαν. Την επιχείρηση πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή αστυνομικών από υπηρεσίες της ίδιας Διεύθυνσης, καθώς και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται, αντίστοιχες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.