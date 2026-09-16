Την έκθεση των ειδικών για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατέθεσε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, την έκθεση των εμπειρογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, που αφορά τις επιπτώσεις σε κτίρια στην Κυψέλη, εξαιτίας των εργασιών που γίνονται στη Γραμμή 4 του Μετρό.

Η έκθεση που εκπονήθηκε από ανεξάρτητους ειδικούς συμβούλους, με τον Δήμο, να συμβάλλει με αυτό τον τρόπο, στους ενοίκους των πολυκατοικιών που υπέστησαν ζημιές, καταγράφει σοβαρές και πολύ σοβαρές σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία και καθιζήσεις κτιρίων που ελέγχθηκαν, και είναι 14, επί συνόλου, που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα είκοσι.