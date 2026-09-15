Νέες καραβιές μεταναστών νότια της Κρήτης

Χωρίς σταματημό, συνεχίζονται οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Είναι εικόνες από αποβιβάσεις στις παραλίες Καλλικοβρέχτης και Ψαρή Φοράδα.

Οι 51 μετανάστες από Μπαγκλαντές και Σουδάν, έφτασαν με σκάφος, στη θέση Ψαροχάρακο Ψαρής Φοράδας στη Βιάννο.

Την ίδια ώρα, από τα ξημερώματα, το λιμενικό έχει διασώσει περισσότερους από 187 μετανάστες σε τρία περιστατικά.

Πηγή ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ: Nikos Petashs / Facebook