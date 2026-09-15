LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Νέες καραβιές μεταναστών νότια της Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/09/2026 15:27
Νέες καραβιές μεταναστών νότια της Κρήτης
ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ- ΦΩΤΟ: Nikos Petashs / Facebook

Χωρίς σταματημό, συνεχίζονται οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Είναι εικόνες από αποβιβάσεις στις παραλίες Καλλικοβρέχτης και Ψαρή Φοράδα.

Οι 51 μετανάστες από Μπαγκλαντές και Σουδάν, έφτασαν με σκάφος, στη θέση Ψαροχάρακο Ψαρής Φοράδας στη Βιάννο.
Την ίδια ώρα, από τα ξημερώματα, το λιμενικό έχει διασώσει περισσότερους από 187 μετανάστες σε τρία περιστατικά.

Πηγή ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ: Nikos Petashs / Facebook

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης