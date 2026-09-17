Φθιώτιδα: Συνελήφθη άνδρας για ναρκωτικά και όπλα

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του

Χειροπέδες σε έναν ημεδαπό πέρασαν χτες το μεσημέρι αστυνομικοί σε περιοχή της Φθιώτιδας. Ο άνδρας συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν κάνναβη, εξοπλισμός και όπλα.

Το δενδρύλλιο κάνναβης στον κήπο

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων. Ο ανδρας εντοπίστηκε να κινείται πεζός και ακινητοποιήθηκε. Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του.

Στον κήπο του σπιτιού βρέθηκε ένα δενδρύλλιο κάνναβης σε ανάπτυξη, ύψους 2,10 μέτρων. Εντοπίστηκε επίσης ένα καλλιεργούμενο φυτό κάνναβης, ύψους 3 εκατοστών, μέσα σε πλαστική γλάστρα.

Κάνναβη, ζυγαριά και τέσσερις μεταλλικές σπάθες

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ακόμη αυτοσχέδια συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης σε στάδιο αποξήρανσης, συνολικού μεικτού βάρους 141 γραμμαρίων, καθώς και 3,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Στην κατοχή του βρέθηκε και συσκευασία με σπόρους κάνναβης, μεικτού βάρους 0,6 γραμμαρίων. Κατασχέθηκαν επίσης ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και τρεις τρίφτες κάνναβης. Από την έρευνα βρέθηκαν ακόμη τέσσερις μεταλλικές σπάθες και ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.