Ρόδος: 2 συλλήψεις για απάτες με χρήματα και κοσμήματα

Δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 25 ετών, συνελήφθησαν για απάτες σε βάρος πολιτών στη Ρόδο. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου εξάρθρωσε τη συμμορία και εξιχνίασε δύο περιπτώσεις απάτης που σημειώθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2026.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες κατ’ εξακολούθηση.

Πώς έστηναν την απάτη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο μέλη είχαν διακριτούς ρόλους και δρούσαν με συγκεκριμένο τρόπο. Το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου, άτομο που προσποιήθηκε τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου τηλεφώνησε σε πολίτες. Σε δύο περιπτώσεις έπεισε γυναίκες να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που είχαν στα σπίτια τους. Τα θύματα κλήθηκαν να αφήσουν τα τιμαλφή και τα χρήματα σε προκαθορισμένο σημείο έξω από τις κατοικίες τους. Ο δήθεν υπάλληλος υποστήριξε ότι έπρεπε να καταγραφούν και να μεταφερθούν στην τράπεζα, ώστε να μη χάσουν την αξία τους ή να μην επιβληθεί πρόστιμο.

Ο 22χρονος είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» και παραλάμβανε τα χρήματα και τα κοσμήματα. Ο 25χρονος ήταν ο «οδηγός» του οχήματος που χρησιμοποιούσαν.

Εντοπίστηκαν στην Κάρπαθο

Η έρευνα της Αστυνομίας και η αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δύο ανδρών. Το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από τη Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου, που είχαν ενημερωθεί για την υπόθεση, κατάφεραν να τους εντοπίσουν στις 7 Σεπτεμβρίου. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η Αστυνομία προειδοποιεί

Με αφορμή την υπόθεση, η Αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν και προσποιούνται λογιστές, αστυνομικούς, γιατρούς ή υπαλλήλους εταιρειών.

Οι πολίτες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν αν έχουν χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι, ούτε να παραδίδουν χρήματα ή τιμαλφή. Παράλληλα, καλούνται να ενημερώνουν την Αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης και να ενημερώνουν ιδιαίτερα ηλικιωμένα άτομα του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος.