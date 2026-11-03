LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Tracker

Tracker

00:00
ALPHA NEWS

Κορυδαλλός: Βίντεο–ντοκουμέντο από τον 28χρονο που πυροβόλησε πέντε φορές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/11/2026 16:34

Βίντεο – ντοκουμέντο δείχνει καρέ- καρέ  το περιστατικό με τους  πυροβολισμούς στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου στον Κορυδαλλό, με πρωταγωνιστή έναν 28χρονο τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς την οδό Αδριανουπόλεως μέσω της Ατταλείας. Στο ίδιο σημείο φαίνεται να άφησε την καραμπίνα σε ένα μίνι πάρκο της οδού Αδριανουπόλεως.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου. Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης