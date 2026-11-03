Κορυδαλλός: Πυροβολισμοί έξω από κλαμπ – Συνελήφθη 28χρονος

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο στον Κορυδαλλό. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 28χρονο, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν τέσσερις κάλυκες.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:20 τα ξημερώματα έξω από κλαμπ στον Κορυδαλλό, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ένας 28χρονος άνδρας, πυροβόλησε προς μία μοτοσικλέτα και στη συνέχεια έριξε πυροβολισμούς στον αέρα, πριν τραπεί σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 28χρονο στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου.

Παράλληλα, στην οδό Ανδριανουπόλεως εντοπίστηκε μία καραμπίνα, ενώ έξω από το νυχτερινό κατάστημα βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες.

Σε εξέλιξη η έρευνα της Αστυνομίας

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα κίνητρα του 28χρονου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός από τους πυροβολισμούς.