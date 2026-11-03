Κεντρική Μακεδονία: 715 έλεγχοι για κράνος σε μία εβδομάδα

Σε 715 τροχονομικούς ελέγχους στην Κεντρική Μακεδονία προχώρησε η Αστυνομία από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 5 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων και οι 13 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οδηγοί και επιβάτες δικύκλων, αλλά και χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, φορούν προστατευτικό κράνος.

Η δράση εντάσσεται στην εκστρατεία «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», η οποία συνεχίζεται με στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους και δράσεις ενημέρωσης των πολιτών.

Τα πρόστιμα για τη μη χρήση κράνους

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση χρήσης κράνους.

Συγκεκριμένα, για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και στον οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη του.

Για τον επιβάτη δικύκλου που δεν φορά κράνος προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τον οδηγό ελαφρού προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.