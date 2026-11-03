Κέντρο Αθήνας: Κατέρρευσε τμήμα τοιχοποιοίας εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές καθώς πριν λίγο κατέρρευσε τμήμα τοιχοποιοίας από εγκαταλελλειμένη μονοκατοικία, στην οδό Κεραμεικού στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Νοεμβρίου 2026 , περίπου στις 16:00.

Κινητοποιήθηκαν, 10 Πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, για τον έλεγχο του χώρου.

Επίσης, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛΑΣ. ενώ κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών εφόσον απαιτηθεί.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.