Λειψοί: Επιχείρηση διάσωσης σκάφους σε κακές καιρικές συνθήκες

Επιχείρηση για τη διάσωση σκάφους που εγκαταλείφθηκε από τους επιβαίνοντες τουρίστες πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι των Λειψών, ενώ επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ιδιώτες, καταβάλλοντας προσπάθειες για τη διάσωση του σκάφους.

Το περιστατικό σχολίασε ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Γιώργος Βάλλης, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και πιστή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας στη θάλασσα.

Όπως ανέφερε στη δήλωσή του, η άμεση κινητοποίηση, η ετοιμότητα και η συνεργασία όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ασφάλεια στη θάλασσα.

Ωστόσο, ο Γιώργος Βάλλης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να τηρούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς. Όπως επισήμανε, η θάλασσα δεν συγχωρεί την αμέλεια, την απερισκεψία και την έλλειψη σχεδιασμού.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. ζήτησε ουσιαστικούς και εντατικούς ελέγχους, καθώς και αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαχείριση των σκαφών όταν επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Όπως τόνισε, η ασφάλεια των επιβατών, των πληρωμάτων και των περιουσιών πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους που καλούνται να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς εκτίθενται και οι ίδιοι σε κινδύνους.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Βάλλης υπογράμμισε ότι η παρέμβαση μετά από ένα περιστατικό δεν αρκεί. Όπως σημείωσε, χρειάζεται πρόληψη, έλεγχος και διασφάλιση ότι κάθε σκάφος βρίσκεται στη θάλασσα μόνο όταν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

«Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη όλων μας», κατέληξε στη δήλωσή του.