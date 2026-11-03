Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αλεξανδρούπολη

Σαρώνει και την Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία με τους δρόμους να μετατρέπονται σε μικρό χρονικό διάστημα σε ποτάμια. Σύμφωνα με πληροφορίες, σπίτια πλημμύρισαν με την πυροσβεστική να βρίσκεται επί ποδός.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων δέχθηκε πάνω από 20 κλήσεις για άντληση υδάτων. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων.

Την βοήθεια των πυροσβεστών χρειάστηκε ένα άτομο, το οποίο βρισκόταν σε δυσχερή θέση και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.