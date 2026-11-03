Ηράκλειο: «Εφιάλτης» στην Πυράνθου με σπασμένα αυτοκίνητα

Για περισσότερο από έναν μήνα, κάτοικοι της οδού Πυράνθου στο Ηράκλειο καταγγέλλουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά παραβίασης και καταστροφών σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Παρά τις αναφορές που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Αρχές, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι οι ζημιές και οι κλοπές συνεχίζονται, με οχήματα να βρίσκονται το πρωί με σπασμένα τζάμια και φθορές στις κλειδαριές.

Οι καταγγελίες αφορούν άγνωστα πρόσωπα που επιχειρούν να ανοίξουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα κατά μήκος του δρόμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, από το εσωτερικό των οχημάτων έχουν αφαιρεθεί χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Η συχνότητα των περιστατικών έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς οι ιδιοκτήτες καλούνται να καλύψουν το κόστος επισκευής των ζημιών, ενώ παραμένουν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο νέας διάρρηξης.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στην Πυράνθου παραμένει αμετάβλητη. Τα περιστατικά παραβίασης, οι φθορές και οι κλοπές από αυτοκίνητα διατηρούν την ανησυχία σε υψηλά επίπεδα, καθώς δεν έχει προκύψει ουσιαστική βελτίωση για όσους σταθμεύουν στην περιοχή.

Καταγγελία κατοίκου στο TikTok

Η υπόθεση έχει μεταφερθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρήστης του TikTok, ο οποίος δηλώνει κάτοικος της περιοχής, αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη δράση σε βάρος σταθμευμένων οχημάτων στην οδό Πυράνθου.

Η δημόσια αυτή αναφορά προστίθεται στις προηγούμενες καταγγελίες κατοίκων, οι οποίοι ζητούν να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που, όπως περιγράφουν, επαναλαμβάνεται επί εβδομάδες.

Ανησυχία κοντά στο 19ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το σημείο όπου καταγράφονται τα περιστατικά, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το 19ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Από την περιοχή περνούν καθημερινά παιδιά και γονείς, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία των κατοίκων.

Για τους κατοίκους της Πυράνθου, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις υλικές ζημιές και στις απώλειες αντικειμένων. Η επανάληψη των περιστατικών για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα έχει δημιουργήσει διαρκή αίσθηση ανασφάλειας στη γειτονιά.

Πηγή Βίντεο: TikTok – Thodoris Arvanitis