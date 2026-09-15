Συνολικά 1.152 στρέμματα έχουν καεί στην περιοχή της Κόνιτσας

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σύμφωνα με χθεσινή αποτύπωση από το Copernicus, η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας, ανέρχεται σε 1.152 στρέμματα, ωστόσο, η πραγματική έκταση, αλλά και ο αριθμός των καμένων δέντρων, θα εκτιμηθεί από τις δασικές υπηρεσίες, την ερχόμενη άνοιξη.

Σύμφωνα επίσης με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στα 8.000 στρέμματα, ανέρχεται η συνολική επηρεαζόμενη έκταση, καθώς, όπως επισημαίνει το υπουργείο, καίγονται ο βελονοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία, όπως προσθέτει, δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.