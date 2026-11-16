Κολωνός: Αναβλήθηκε η δίκη για την σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης

Αναβλήθηκε για τις 3 Φεβρουαρίου η δίκη, για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης στον Κολωνό το καλοκαίρι του 2022. Η αιτία αναβολής της δικής αποφασίστηκε λόγω κωλύματος ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε αιφνίδια ασθένεια.

Σήμερα στο εδώλιο βρισκόταν ο 57χρονος κατηγορούμενος στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή ισόβιας και επιπλέον 27έτους πρόσκαιρης κάθειρξης για τον βιασμό και την άγρια σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης.

Στο εδώλιο κάθισε και η μητέρα της 12χρονης, που θα δικαστεί εκ νέου για την κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπείας, για την οποία είχε αθωωθεί πρωτόδικα, μετά από εισαγγελική έφεση. Κατά την εισαγγελία, το πρώτο δικαστήριο έκανε πλημμελή αξιολόγηση των στοιχείων και ως εκ τούτου το Εφετείο πρέπει να εξετάσει ξανά, τον ρόλο της κατηγορουμένης στην υπόθεση.