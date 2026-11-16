Ταύρος: Τραυμάτησαν 91χρονο και τον έκλεψαν

Τον έριξαν στο έδαφος και του άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε

Ένας 19χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για ληστεία με θύμα έναν 91χρονο στον Ταύρο, μετά από επέμβαση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Το περιστατικό έγινε χθες το πρωί, όταν δύο νεαροί προσέγγισαν τον ηλικιωμένο με σκοπό να του αφαιρέσουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Κατά την επίθεση ασκήθηκε σωματική βία σε βάρος του 91χρονου. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 19χρονος φέρεται να έριξε τον ηλικιωμένο στο έδαφος και να άρπαξε το κόσμημα.

Η επέμβαση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Ταύρο

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περιπολούσαν στην περιοχή του Ταύρου, κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά το περιστατικό και συνέλαβαν τον 19χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος εμπλεκόμενος

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει και τον δεύτερο άνδρα που φέρεται να συμμετείχε στη ληστεία του 91χρονου. Ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται για τον εντοπισμό του συνεργού του.