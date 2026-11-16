Στο εφετείο ο 57χρονος για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό

Στο εφετείο έφτασαν σήμερα το πρωί, ενόψει της δίκης σε δεύτερο βαθμό, ο 57χρονος και οι συγκατηγορούμενοί του για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό.

Η συγκεκριμένη δικογραφία περιλαμβάνει 20 κατηγορουμένους.

Ο 57χρονος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 27 χρόνια φυλάκισης, για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης του ανήλικου κοριτσιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να μεσολαβούσε ώστε άνδρες να έρχονται σε επαφή με το παιδί, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Στην εκπομπή Super Κατερίνα, μιλάει ο δικηγόρος της μητέρας της ανήλικης, Απόστολος Λύτρας.