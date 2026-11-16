5.000 αστυνομικοί επί ποδός για την πορεία της επετείου του Πολυτεχνείου

5.000 Αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σύμφωνα με το σχέδιο της Αστυνομίας

5.000 Αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σύμφωνα με το σχέδιο της Αστυνομίας ΙΝΤΙΜΕ

5.000 Αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σύμφωνα με το σχέδιο της Αστυνομίας στους δρόμους της Πρωτεύουσας για την πορεία της επετείου του Πολυτεχνείου. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ και της ΔΡΑΣΗΣ, με έμφαση στο κέντρο της πόλης.

Drones θα μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Η ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει επίσης προληπτικούς ελέγχους σε σημεία της πρωτεύουσας και ενισχυμένη φύλαξη γύρω από το Πολυτεχνείο, άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, πρεσβείες, δημόσια κτίρια και την περιοχή των Εξαρχείων.

Η Τροχαία ήδη εφαρμόζει σταδιακά τα μέτρα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφώνονται στους δρόμους. Οι ρυθμίσεις προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Οι δρόμοι με απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, μαζί με διακοπή κυκλοφορίας, εφαρμόζεται στη Στουρνάρη, μεταξύ πλατείας Εξαρχείων και Γ’ Σεπτεμβρίου, στην 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), μεταξύ Κοδριγκτώνος και Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Οι περιορισμοί καλύπτουν επίσης τον πεζόδρομο Τοσίτσα, τον πεζόδρομο Πολυτεχνείου, τη Μπουμπουλίνας από Στουρνάρη έως λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και τις οδούς Τζωρτζ και Μπόταση, μεταξύ Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις ισχύουν ακόμη στην Κάνιγγος, μεταξύ Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη, στη Σολωμού από Γ’ Σεπτεμβρίου έως πλατεία Εξαρχείων, στην Καποδιστρίου από Μπόταση έως Γ’ Σεπτεμβρίου και στην πλατεία Εξαρχείων.

Στις ρυθμίσεις εντάσσονται η Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα από Γ’ Σεπτεμβρίου έως πλατεία Κάνιγγος, η Αβέρωφ από Πατησίων έως Μάρνη, η Βερανζέρου από Κάνιγγος έως Μάρνη, η Σπύρου Τρικούπη από λεωφόρο Αλεξάνδρας έως πλατεία Εξαρχείων και η Σόλωνος, από Ιπποκράτους έως Πατούσα.

Από τις 06:00 της 17ης Νοεμβρίου προβλέπεται απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιπλέον βασικούς άξονες. Από τις μεσημβρινές ώρες και έως τη λήξη των εκδηλώσεων θα γίνονται σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας.

Οι ρυθμίσεις αφορούν την Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) σε όλο το μήκος της και τις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό, την πλατεία Ομονοίας, την Αιόλου από Πανεπιστημίου έως Σταδίου, τη Σταδίου σε όλο το μήκος της και την πλατεία Συντάγματος.

Περιορισμοί θα ισχύσουν στη Βασιλέως Γεωργίου Α’, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα, στην Ακαδημίας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Φιλελλήνων, η λεωφόρος Συγγρού από Αθανάσιου Διάκου έως λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πειραιώς από Ιερά Οδό έως πλατεία Ομονοίας, η Αθηνάς και η Ερμού από Αθηνάς έως Πειραιώς.

Περιορισμοί προβλέπονται στην Τσόχα, στη Σούτσου από πλατεία Μαβίλη έως Τσόχα, στη Ζαχάρωφ μεταξύ λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισίας, από Κατεχάκη έως Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στη λεωφόρο Μεσογείων οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από Κατεχάκη έως Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Παρεμβάσεις θα υπάρξουν επίσης στη Φειδιππίδου, στη Μιχαλακοπούλου και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς Κηφισιά και στην Αρδηττού στο ρεύμα προς λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη οι οδοί Γέλωνος, Π. Κόκκαλη, Δορυλαίου, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη, Ηριδανού, Παπαδιαμαντοπούλου, Αιγινήτου, Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου, Κερασούντος, Καρτάλη, Λυκαονίας, Αγγ. Πυρρή και Ξενίας, στα τμήματα που συνδέονται με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και τη Μιχαλακοπούλου ή την οδό Έβρου.

Κλειστοί σταθμοί Μετρό και αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Ευαγγελισμός» και «Πανεπιστήμιο» θα κλείσουν στις 14:00 της 17ης Νοεμβρίου. Η «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ» έχει αποφασίσει τροποποιήσεις σε δρομολόγια και στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει σχεδιάσει μέτρα για τη διευκόλυνση της κίνησης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να μην κινούνται και να μη σταθμεύουν κοντά στους χώρους των εκδηλώσεων, στη διαδρομή της πορείας, γύρω από την πρεσβεία των ΗΠΑ και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας.

Το μήνυμα των πυροσβεστών μετά την τραγωδία στο Ζεφύρι

Αντιπροσωπεία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών βρέθηκε στον χώρο του Πολυτεχνείου και κατέθεσε στεφάνι, λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στο Ζεφύρι που κόστισε τη ζωή σε δύο μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο υπάλληλος πυροσβέστης και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Γιαννάκος, συνέδεσε τη φετινή επέτειο με τις απώλειες του κλάδου. «Τιμούμε σήμερα την εξέγερση του Πολυτεχνείου πριν από μισό και πλέον αιώνα, πάντα μαζί με τον λαό, στους αγώνες του λαού. Ωστόσο, φέτος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για εμάς, όπου θρηνούμε μόλις πριν από λίγες μέρες ακόμη δύο συναδέλφους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Γιαννάκος έθεσε ζήτημα μέτρων πρόληψης και προστασίας για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. «Σε μια δύσκολη χρονιά, η οποία αποδεικνύεται πολύ σκληρή για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, συνεπεία βασικών προβλημάτων, έχουμε φτάσει να θρηνούμε αλλεπάλληλα συναδέλφους», τόνισε.

Εκδηλώσεις και ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται σε εξέλιξη φοιτητικές δράσεις, εκδηλώσεις και συναυλίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την επέτειο της εξέγερσης. Η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ τελεί υπό τριήμερη κατάληψη από φοιτητές.

Φοιτητικοί σύλλογοι διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Ο Νοέμβρης ξαναγεννιέται», αφιερωμένη στους αγωνιστές του 1973. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έχει προγραμματιστεί για τις 17 Νοεμβρίου, με κατάθεση στεφάνων στις 12:00 και πορεία στις 18:00 προς το Αμερικανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων και φορέων.

Από τις 16:00 θα απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το ΑΠΘ και κατά μήκος της διαδρομής της πορείας. Η Τροχαία θα προχωρά σε τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας όπου χρειαστεί.

Έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό έως το Πανεπιστήμιο, θα παραμείνουν κλειστοί από τις 16:00. Η επαναλειτουργία τους και η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα αποφασιστούν μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και της πορείας.