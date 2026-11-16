Νέο Ηράκλειο: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν κασετίνες με χρήματα

Έκρηξη σε ΑΤΜ που βρίσκεται στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ στο Νέο Ηράκλειο σημειώθηκε περίπου στις 3:45 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι άγνωστοι προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Σκουφά.

Αμέσως μετά την έκρηξη, οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και διέφυγαν από το σημείο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι παραμένουν άφαντοι.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η αφαίρεση των χρημάτων.